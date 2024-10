Bosch-Tochter schickt 1.500 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Größter Haushaltsgerätehersteller in Europa

Auch das Weltunternehmen Bosch bekommt die schwierige Lage am Immobilienmarkt deutlich zu spüren. Bei einem Tochterunternehmen werden jetzt Sparmaßnahmen getroffen.

Das Bosch-Tochterunternehmen BSH Hausgeräte schickt 1.500 Mitarbeiter in die Kurzarbeit. Dabei handelt es sich um rund die Hälfte der Beschäftigen des Werkes im bayerischen Traunreut. Die Beschäftigten aus der Produktion und den produktionsnahen Bereichen sollen von Oktober bis Ende Dezember 2024 nur noch an vier Tagen in der Woche arbeiten, berichtet die "Stuttgarter Zeitung".