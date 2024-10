Russland will Atom-U-Boote umrüsten – für einen neuen Zweck

Russland plant den Umbau atomgetriebener U-Boote für den Export von verflüssigtem Erdgas (LNG) aus der Arktis nach Asien. Damit solle die Transportzeit über die nördliche Seeroute nahezu halbiert werden, sagte Michail Kowaltschuk, ein enger Mitarbeiter von Präsident Wladimir Putin und Direktor des Kurtschatow-Instituts, Russlands führender Kernforschungseinrichtung. Dieser stellte das U-Boot-Projekt vorige Woche auf einer Industriekonferenz in St. Petersburg vor, wie am Mittwoch auf der offiziellen Website der Veranstaltung zu lesen war.

Russland setzt bereits nuklear betriebene Eisbrecher ein, um den Weg für solche Transporte über die nördliche Seeroute zu ebnen, die entlang der arktischen Küste Russlands von Murmansk im Westen bis zur Beringstraße im Osten verläuft. Moskau sieht diese Strecke als schnellere Alternative zum Suezkanal an. Russland leidet jedoch unter einem Mangel an Schiffen, die in der Lage sind, das dicke Eis der Arktis zu überwinden.