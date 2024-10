Unternehmen ist noch sehr jung

Der damit verbundene Verlust an Aufträgen und Umsatz bei Ladesäulen konnte in der kurzen Zeit nicht ausgeglichen werden, da der Markt für Elektromobilität wegen der geringen Nachfrage derzeit als schwierig gilt. "So kurz nach dem Start ist ein solcher Rückschlag für ein junges Unternehmen wie die SiSS nur schwer zu verkraften", erklärte Insolvenzverwalter Pehl.

Das Unternehmen habe seit der Übernahme der Medifa bislang nicht in ausreichendem Maße neue Kunden gewonnen und so die Kundenstruktur diversifiziert, was die SiSS GmbH jetzt in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht habe.