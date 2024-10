Die Kienast Unternehmensgruppe, die bereits mit Ketten wie dem ABC Schuh-Center und dem K+K Schuh-Center im Schuhgeschäft vertreten ist, hat sich im Insolvenzverfahren den Markennamen sowie einige Filialen von Reno gesichert. Die Gruppe will den guten Ruf und die Bekanntheit der Marke Reno deutschlandweit nutzen, indem sie 250 der eigenen Schuhfilialen in Reno-Filialen umbenennen will.