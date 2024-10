Roadfans ist in Deutschland tätig und betreibt eine Flotte von etwa 1.100 Wohnmobilen. Das Unternehmen bietet nicht nur Vermietungen an, sondern verkauft und repariert Wohnmobile auch. Laut Insolvenzverwalter Antoniadis soll der Betrieb des Unternehmens möglichst stabil gehalten werden. Die Wohnmobilvermietung ist allerdings vorläufig ausgesetzt, da rechtliche Vorgaben dies erfordern.

Verbraucher befürchten Totalverlust

Edda Nowak von der Verbraucherzentrale macht wenig Hoffnung: Die Verbraucher kämen zuletzt, was an Geld noch da sei, werde zunächst in Sozialabgaben und Gehältern ausgegeben. Ein Hoffnungsschimmer, so die Verbraucherberaterin: Sollte Roadfans das Fahrzeug vorrätig haben, könnte der Insolvenzverwalter die Auslieferung freigeben.