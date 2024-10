Der japanische Medizintechnikkonzern Olympus hat seinen Vorstandschef Stefan Kaufmann wegen des Vorwurfs des Erwerbs illegaler Drogen gefeuert. "Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse hat der Vorstand einstimmig festgestellt, dass Stefan Kaufmann wahrscheinlich Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, die im Widerspruch zu unserem globalen Verhaltenskodex, unseren Grundwerten und unserer Unternehmenskultur stehen", teilte der Konzern am Montag mit.

Olympus-Aktie eingebrochen

Kaufmanns Vorgänger im Amt, Yasuo Takeuchi, werde vorerst die Aufgabe des Vorstandschefs übernehmen. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an: Die Aktie brach um sechs Prozent ein. Das Unternehmen entschuldigte sich für "die Sorgen, die bei unseren Aktionären, Kunden und Stakeholdern" ausgelöst wurden. Die Titel hatten allerdings seit dem Amtsantritt des Deutschen im April des vergangenen Jahres 16 Prozent an Wert gewonnen.