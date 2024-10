VW-Gewinn bricht enorm ein

Deutlich weniger Fahrzeuge in China verkauft

Zwar gab es in den ersten neun Monaten des Jahres ein Wachstum der Fahrzeugverkäufe in Nordamerika (plus vier Prozent) und Südamerika (plus 16 Prozent) – in China hingegen gab es einen Rückgang um zwölf Prozent und in Westeuropa um ein Prozent.