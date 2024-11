In China haben Spitzenforschungsinstitute offenbar das öffentlich zugängliche KI-Modell Llama von Meta für die Entwicklung eines eigenen KI-Tools verwendet. Dies ging am Freitag aus einem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen akademischen Papier hervor. In dem Papier beschrieben sechs chinesische Forscher aus drei Institutionen, darunter zwei, die der führenden Forschungseinrichtung der Volksbefreiungsarmee (PLA), der Academy of Military Science (AMS), angehören, wie sie das große Sprachmodell Llama 2 13B (LLM) von Meta als Grundlage für das sogenannte "ChatBIT" verwendeten.