Franchises in Russland sorgen für Kritik

In Deutschland gibt es seit der Schließung einer Filiale am Berliner Alexanderplatz kein TGI Fridays Restaurant mehr. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs stand TGI Fridays dessen Name eine Abkürzung für Thank God Its Friday (zu Deutsch etwa: Ein Glück es ist Freitag) ist, in der Kritik, da das Unternehmen sich weigerte, seine Geschäftstätigkeit in Russland einzustellen. Bis heute gibt es in Moskau elf als Franchise betriebene Restaurants von TGI Fridays.