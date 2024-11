Die Gröner Group GmbH, das Unternehmen des Immobilienmoguls Christoph Gröner, hat wohl schwerwiegende Finanzierungsprobleme. Aus einer Mitteilung auf der Website der Firma geht hervor, dass die Gröner Group beim Amtsgericht Leipzig Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt hat. Diese Insolvenz betrifft hauptsächlich die Gruppe als Managementgesellschaft, während das operative Geschäft weiterlaufen soll.

Die Gröner Group gibt an, dass Medienberichte teilweise für ihre finanzielle Lage verantwortlich seien. In der Mitteilung heißt es, dass trotz "hartnäckig kreditschädigende Berichterstattung" noch Vertrauen in das Unternehmen gehabt hätten. Dieses Vertrauen sei letztendlich jedoch infolge von "grob falscher Berichterstattung" zerstört worden.