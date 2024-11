In Norddeutschlannd

Vor wenigen Wochen musste das Textilunternehmen Soex Insolvenz anmelden. Das führt zu Problemen in Norddeutschland.

In Teilen von Schleswig-Holstein quellen derzeit Altkleidercontainer über, da das zuständige Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt hat. Die Ahrensburger Firma Soex hat Anfang Oktober Insolvenz angemeldet, was zu Verzögerungen bei der Leerung führte. Dadurch stapeln sich Kleidung und Schuhe an den Sammelstellen.