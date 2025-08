Megaprojekte in Gefahr

Saudi-Aramco hat im zweiten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahresquartal. Der staatliche Ölkonzern aus Saudi-Arabien meldete am Dienstag einen Gewinnrückgang um 22 Prozent auf 22,7 Milliarden Dollar. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Als Grund nannte Aramco vor allem die sinkenden Ölpreise.

Ölpreis steht unter Druck

Die Ölpreise stehen seit Tagen unter Druck. Am Dienstag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober nur noch 67,62 US-Dollar . Auch die US-Sorte WTI verbilligte sich erneut. Hintergrund ist ein Beschluss der Opec+ vom Wochenende: Die Organisation unter Führung Saudi-Arabiens und Russlands hatte sich auf eine Erhöhung der Fördermenge ab September geeinigt.

Die Anhebung um 547.000 Barrel pro Tag beendet einen Kurs der Produktionsbegrenzung. Analysten sehen darin ein Signal für möglicherweise weitere Ausweitungen, was den Druck auf den Ölpreis verstärkt. Hinzu kommen schwache Konjunkturdaten und geopolitische Unsicherheiten, etwa durch Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Indien .

Saudisches Haushaltsdefizit steigt

Die sinkenden Öleinnahmen treffen auch den saudischen Staatshaushalt. Laut einer aktuellen Prognose von Goldman Sachs dürfte das Haushaltsdefizit in diesem Jahr auf 67 Milliarden Dollar steigen – mehr als doppelt so viel wie zuletzt angenommen. Saudi-Arabien braucht laut Experten einen Ölpreis von 93 Dollar pro Barrel, um seinen Haushalt auszugleichen.

Der Preis für Rohöl liegt derzeit jedoch rund 30 Dollar darunter. Das gefährdet zentrale Projekte der "Vision 2030", mit der sich das Land unabhängiger vom Öl machen will. Dazu gehören unter anderem der Bau der dystopisch anmutenden Wüstenstadt "The Line" – ein 170 Kilometer langes, nur 200 Meter breites und 500 Meter hohes Gebäude für neun Millionen Menschen – sowie das gigantische Siedlungsprojekt "Neom" auf einer Fläche so groß wie Belgien. Menschenrechtsorganisationen werfen Saudi-Arabien dabei Zwangsumsiedlungen und Ausbeutung von Arbeitsmigranten vor.