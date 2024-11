"Die Qualität ist ja nicht schlechter geworden", erklärte Philipp Schardt der Zeitung. Doch der Markt sei in den vergangenen Jahren zunehmend schwieriger für das Unternehmen geworden. Viele Verbraucher würden größere Anschaffungen eher zurückstellen, so Schardt weiter, darüber hinaus habe das Unternehmen mit den gesunkenen Geburtenraten sowie mit den gleichzeitig gestiegenen Produktions- und Energiekosten zu kämpfen.

Bis Ende November Zeit, Lösungen zu finden

Man suche nun nach Lösungen, um das angeschlagene Familienunternehmen aus der Krise zu führen. Schon im Sommer wurde die Produktion vom zweiten Standort in Böhlen in Thüringen in den Hauptsitz nach Mitwitz in Oberfranken verlagert.