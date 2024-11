Der schleswig-holsteinische Wohnmobilhändler "Auto und Freizeit Nord" hat überraschend Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen, das 1997 mit der Vermietung und dem Verkauf von Wohnwagen und PKWs begann, entwickelte sich schnell zu einem der größten Spezialisten in diesem Bereich in Nordeuropa. Die Rund 60 Mitarbeiter des Betriebs müssen nun um ihre Jobs fürchten, wie die "Lübecker Nachrichten" berichten.

Experten zufolge ist der Markt für Wohnmobile und Caravanen derzeit geradezu überschwemmt. Das bringt auch viele Hersteller in Schwierigkeiten. So muss jetzt "Klaus Tabbert", einer der führenden deutschen Hersteller, die Produktion an zwei Standorten vorübergehend stilllegen. Betroffen sind die Produktionsstätten in Deutschland und Ungarn. Dies könnte für mehrere Tausend Beschäftigte den Verlust ihres Arbeitsplatzes bedeuten.