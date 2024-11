Autos rollen in der Fabrik übers Band: Das verarbeitende Gewerbe hat besonders große Existenzsorgen. (Quelle: Daniel Josling/dpa/dpa-bilder)

In Deutschland bangen angesichts der Auftragsflaute mehr Unternehmen um ihren Fortbestand. Der Anteil der Betriebe, die akut um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten, stieg im Oktober auf 7,3 Prozent, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner Umfrage mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es noch 6,8 Prozent.

Die Firmen nannten in der Befragung mehrere Gründe für ihre Existenzsorgen. "An erster Stelle steht branchenübergreifend der Auftragsmangel, der zu erheblichen Liquiditätsengpässen führt", so das Ifo-Institut. Parallel dazu belasteten gestiegene Betriebs- und Personalkosten, während die anhaltende Kaufzurückhaltung die Umsätze schmälert.