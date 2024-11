Eine Frau hält ein Portemonnaie mit Geldscheinen in den Händen: Das Projekt "Mein Grundeinkommen" verlost regelmäßig jährliches Grundeinkommen. (Quelle: dragana991/getty-images-bilder)

Der Verein Mein Grundeinkommen verlost in der kommenden Woche 50 Grundeinkommen mit einem Gesamtwert von rund einer Million Euro. Teilnehmen könnten alle kostenlos, wie der Verein mitteilte. 40 der Gewinner erhalten dann ein Jahr lang 1.000 Euro pro Monat. Zehn weitere Gewinner erhalten für drei Jahre in Abhängigkeit von ihren weiteren Einkünften bis zu 1.200 Euro im Monat.

Der Verein Mein Grundeinkommen feiert mit der Verlosung sein zehnjähriges Bestehen. Er setzt sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle ein. In diesem Zuge veranstaltet er regelmäßig Grundeinkommensverlosungen. Bislang wurden so gut 20,2 Millionen Euro an 1.900 Menschen "umverteilt", wie der Verein erklärt.