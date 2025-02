Rentnerin hält ein Portemonnaie: Brandenburg will Rentner von der Steuerpflicht befreien. (Quelle: Alicia Windzio/dpa)

Auch Rentner sind grundsätzlich steuerpflichtig. Die Landesregierung von Brandenburg will das für einige von ihnen ändern.

Brandenburg will über den Bundesrat erreichen, dass Renten bis 2.000 Euro steuerfrei bleiben. Das Bundesland hat dazu eine entsprechende Initiative in die Länderkammer eingebracht. "Das Rentenniveau darf nicht auch noch mit einer hohen Steuerlast einhergehen, das muss beendet werden", forderte der brandenburgische Finanzminister Robert Crumbach (BSW). Ob und wann der Vorschlag umgesetzt werden könnte, ist ungewiss.

Hintergrund ist die schrittweise Einführung der nachgelagerten Besteuerung seit 2005. Dabei bleiben Beiträge zur Altersvorsorge steuerfrei, während auf die Rentenzahlungen im Alter Steuern erhoben werden. Das hat den Vorteil, dass die Steuerlast für Rentner insgesamt geringer ausfällt, da Renten grundsätzlich nicht so hoch sind wie das Einkommen im Erwerbsleben. Wie die Rentenbesteuerung genau funktioniert, lesen Sie hier.

Jedes Jahr größerer Anteil steuerpflichtiger Rente

Die Belastung steigt aber mit jedem Jahr, das jemand später in Rente geht: Denn Schritt für Schritt wird ein immer größerer Teil der Rente steuerpflichtig – bis Neurentner ab 2058 dann 100 Prozent ihrer Rente versteuern müssen. Ein Beispiel: Wer 2005 mit einer Monatsrente von 1.500 Euro in den Ruhestand ging, musste keine Einkommenssteuer zahlen. Für Neurentner im Jahr 2024 fiel auf die gleiche Rente hingegen eine Steuerlast von 432 Euro jährlich an.