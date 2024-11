Trump will Biden-Projekt sofort begraben

Von dpa , tos 27.11.2024 - 18:43 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das Werk von Knaus Tabbert (Symbolbild): Die Staatsanwaltschaft Landshut ermittelt wegen Korruptionsverdacht. (Quelle: Armin Weigel)

Drei Mitarbeiter des deutschen Wohnmobilbauers Knaus Tabbert sollen Bestechungsgelder angenommen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Landshut ermittelt beim Freizeitmobilhersteller Knaus Tabbert aus Jandelsbrunn in Bayern wegen Korruptionsverdachts. Zwei Manager aus dem Bereich der Automobilbranche und ein Verantwortlicher einer saarländischen Investmentgesellschaft sollen Bestechungsgelder angenommen haben. Im Gegenzug sollen die Zulieferer bevorzugt behandelt worden sein.

Die Staatsanwaltschaft ließ bei einer Razzia mit 165 Polizisten mehrere Büro- und Geschäftsräume bei Knaus Tabbert und die Wohnung eines der Verdächtigen durchsuchen, weitere Razzien gab es in Niedersachsen, Baden-Württemberg, im Saarland, Hessen, Rheinland-Pfalz sowie in der Schweiz. Die beiden verdächtigen Manager befinden sich in Untersuchungshaft.

Unternehmen steht nicht im Fokus der Ermittlungen

Über die Durchsuchung am Firmensitz in Jandelsbrunn berichtete zuerst die "Passauer Neue Presse". In einer Stellungnahme bestätigte das Unternehmen die Durchsuchung aufgrund staatsanwaltlicher Ermittlungen. Es wurde betont, dass das Unternehmen selbst nicht im Fokus der Vorwürfe stehe.

Die Ermittler stellten sowohl digitale als auch physische Unterlagen sicher. Staatsanwaltschaft und Polizei wiesen darauf hin, dass für alle Verdächtigen bis zu einer Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.

Wohnmobilhersteller befindet sich in der Krise

In der Chefetage von Knaus Tabbert gab es in diesem Jahr bereits Veränderungen: Finanzvorständin Caroline Schürmann verließ das Unternehmen im Februar, Vorstandschef Wolfgang Speck folgte Ende Oktober aus persönlichen Gründen. Der niederländische Aktionär Wim de Pundert übernahm kürzlich die Doppelrolle als Vorstandschef und Finanzvorstand.