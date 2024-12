Zalando übernimmt About You Geht er nun den nächsten Schritt?

Tarek Müller (Archivbild): Der About-You-Gründer will auch nach der Übernahme durch Zalando im Unternehmen bleiben.

Zalando plant die Übernahme des Konkurrenten About You. Eine Person und ihre Ambitionen stechen dabei besonders heraus.

Tarek Müller hat sich durch seine unternehmerischen Leistungen einen festen Platz im deutschen Onlinehandel erarbeitet. Der Mitgründer des milliardenschweren Onlineversandhändlers About You gründete bereits mit 15 Jahren seinen ersten Online-Shop. Damit hat er bereits früh Mut und Geschäftssinn bewiesen und arbeitete sich an die Spitze der deutschen Start-up-Szene. Heute ist er eine prägende Figur der E-Commerce-Branche.

Doch nun könnte eine neue Phase beginnen: About-You-Konkurrent Zalando hat angekündigt, das Unternehmen kaufen zu wollen. Für Müller, der in seiner Karriere bereits große Höhen und Tiefen erlebt hat, markiert dies einen weiteren Wendepunkt.

Die Details des Deals

Wie die beiden Unternehmen am Mittwoch mitteilten, plant Zalando ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für bis zu 100 Prozent des Aktienkapitals von About You. Pro Aktie bietet Zalando 6,50 Euro, was einer Gesamtbewertung von etwa 1,1 Milliarden Euro entspricht. Zum Vergleich: Der Aktienkurs von About You lag am Dienstagabend noch bei 3,90 Euro.

Tarek Müller und seine Mitgründer, Sebastian Betz und Hannes Wiese, sollen auch nach der Übernahme an Bord bleiben. Laut Unternehmensangaben ist kein Stellenabbau geplant. About You, 2014 als Tochter der Otto Group gegründet, erzielte im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro und ist in 29 Ländern aktiv.

Herausforderungen und Neuanfänge

Müller, heute eine der prägendsten Figuren der deutschen Start-up-Szene, hat in seiner Karriere auch Krisen bewältigen müssen. Anfang 20 geriet er in eine existenzielle Schieflage, als ein Lieferant ihn mit einer Vorauszahlung betrog und er so beinahe in die Privatinsolvenz schlitterte.

Doch statt aufzugeben, verkaufte Müller mehrere seiner Shops und wagte einen Neuanfang mit der Beratungsfirma eTribes, die heute als führende Beratung für digitale Geschäftsmodelle gilt und zahlreiche Unternehmen bei der Transformation unterstützt.

Was kommt nach dem Unternehmertum?

Tarek Müller hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er sich langfristig auch außerhalb der Wirtschaft engagieren möchte. 2022 erklärte er im "Hamburger Abendblatt", dass er sich spätestens bis 2030 aus der Wirtschaft zurückziehen wolle, um neue Herausforderungen anzugehen. Sein Ziel: In der Politik Lösungen für gesellschaftliche Probleme finden, insbesondere für soziale Ungleichheit in Hamburg.

Obwohl er nicht konkret angekündigt hat, diesen Schritt bald zu gehen, bleibt der Gedanke präsent: "Mein Ziel ist es tatsächlich, Hamburger Bürgermeister zu werden."