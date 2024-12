Der Name "Air Berlin" ist noch immer wertvoll

Air Berlin war einst eine feste Größe im europäischen Luftverkehr. Als zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft beförderte sie Millionen Passagiere jährlich und galt als ernst zu nehmender Konkurrent der Lufthansa. Dann folgte der Absturz. Das Schicksal des Unternehmens zeigt, wie schnell auch etablierte Marken in der Luftfahrtbranche ins Straucheln geraten können. Doch was geschah nach der Pleite?

Am 15. August 2017 meldete Air Berlin Insolvenz an. Der Hauptgrund für den Schritt war die überraschende Entscheidung des Großaktionärs Etihad Airways, keine weiteren finanziellen Mittel bereitzustellen. Zuvor hatte Air Berlin jahrelang mit hohen Verlusten zu kämpfen. 2016 meldete die Fluglinie einen Rekordverlust von 782 Millionen Euro.

Viele Mitarbeiter ohne Job

Dank einer Bundesbürgschaft in Höhe von 150 Millionen Euro konnte der Flugbetrieb bis Ende Oktober 2017 aufrechterhalten werden. Dies gab den Verantwortlichen Zeit, Teile des Unternehmens zu verkaufen. Teile gingen dabei an Lufthansa oder an Easyjet. Rund die Hälfte der 8.000 Mitarbeiter soll danach einen neuen Job gefunden haben.