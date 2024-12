Deutschlands größter Autoversicherer Huk-Coburg darf die Mehrheit an der Werkstattkette Pitstop übernehmen. Das Bundeskartellamt teilte am Dienstag mit, es gebe die Übernahme frei. Die Huk-Coburg Mobilitätsholding dürfe ihre Minderheitsbeteiligung am Pitstop-Alleineigentümer Kulas Holding auf 84,9 Prozent aufstocken. Seit 2022 hatte die Huk 25,1 Prozent der Anteile. Der Reifenhersteller Bridgestone bleibe Minderheitsgesellschafter. Die Werkstattkette hat mehr als 300 Standorte in Deutschland.