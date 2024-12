Die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld wird auf bis zu 24 Monate verlängert. Eine entsprechende Verordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) beschloss das Bundeskabinett in Berlin , wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Heil verwies auf die "großen Herausforderungen" in der Wirtschaft. Er sagte: "Jetzt geht es darum, Fachkräfte zu sichern." Zuvor hatte Heil schon im Rahmen der Krise bei VW über eine solche Verlängerung gesprochen. Lesen Sie hier mehr dazu .

Mehr als 260.000 Betroffene derzeit

In der vergangenen Wochen hatte es einen deutlichen Anstieg der Kurzarbeit in Deutschland gegeben. Ziel der verlängerten Bezugsdauer ist es, Betrieben in schwierigen Zeiten mehr Planungssicherheit zu geben. Vor allem die erfahrenen und eingearbeiteten Beschäftigten sollen gehalten werden können, wie das Ministerium in einer Mitteilung betonte.