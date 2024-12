Aktualisiert am 19.12.2024 - 11:45 Uhr

Aktualisiert am 19.12.2024 - 11:45 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Pleitewelle in Deutschland setzt sich fort – und hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. 2024 könnten so viele Firmen insolvent gehen wie zuletzt in der Finanzkrise.