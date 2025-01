Büroangestellte (Symbolbild): Die Mehrheit der deutschen Angestellten fühlen sich in ihrem Job gelangweilt oder unterfordert. (Quelle: Josep Suria/imago-images-bilder)

Deutschland steckt wirtschaftlich und politisch in einer Phase der Unsicherheit. Das hat direkte Folgen für den Arbeitsmarkt. Laut einer aktuellen LinkedIn-Studie, die t-online vorliegt, zögern viele Menschen mit beruflichen Veränderungen. 58 Prozent der Befragten geben an, dass sie aufgrund der instabilen Lage im Land keine neuen Jobmöglichkeiten erkunden – trotz wachsender Unzufriedenheit.

Hohe Unzufriedenheit am Arbeitsplatz

Die Studie zeigt zudem eine hohe Unzufriedenheit in der Arbeitswelt. Sechs von zehn Beschäftigten fühlen sich gelangweilt oder unterfordert. Rund 30 Prozent geben an, nur noch das Nötigste zu erledigen. Besonders in Großstädten ist dieser Trend ausgeprägt.