Überraschend ist der Strabag-Chef Klemens Haselsteiner am Freitag verstorben. Nun ist die Todesursache bekannt. Der 44-jährige Vorstandsvorsitzende des österreichischen Baukonzerns erlitt am Freitag während eines Kuraufenthalts in der Obervellacher Kurklinik im Bundesland Kärnten eine Aneurysma-Blutung. Dies bestätigte der behandelnde Mediziner Rainer Schroth mit Einwilligung der Familie Haselsteiner der "Kleinen Zeitung".

"Medizinisch gesehen hatten wir keine Chance", erklärte Schroth. "Er ist an einer Aneurysma-Blutung verstorben, da kommt jede Hilfe zu spät." Für die Familie sei das eine "Tragödie unbeschreiblichen Ausmaßes", so der Arzt.

Familie und Konzern stark in der Region verwurzelt

Die Familie Haselsteiner ist in Oberkärnten stark verwurzelt. In der Region sei die Betroffenheit groß, berichtet die österreichische Zeitung. Der Strabag-Konzern, der seinen Sitz in Spittal an der Drau hat, zählt zu den größten Arbeitgebern in Kärnten.