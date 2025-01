Diageo prüft den Verkauf oder Börsengang seiner Kult-Biermarke Guinness. Ein möglicher Deal betrifft auch die Beteiligungen an Moet Hennessy.

In der Hoffnung auf milliardenschwere Einnahmen aus dem Verkauf der Biermarke Guinness steigen Anleger bei Diageo ein. Die Aktien des Spirituosen-Herstellers gewannen am Freitag an der Londoner Börse zeitweise knapp sieben Prozent.