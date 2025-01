Aktualisiert am 27.01.2025 - 16:33 Uhr

Eine Kettensäge des Herstellers Stihl (Symbolbild): Das Unternehmen droht Deutschland mit Abwanderung. (Quelle: xWirestockx via imago-images.de)

Der baden-württembergische Sägenhersteller Stihl hat ein Ultimatum für Standortreformen in Deutschland gestellt. Wenn die Bedingungen besser werden, will das Unternehmen eine neue Fertigung in der Region aufbauen. Doch der Sägenhersteller hat auch Alternativpläne.