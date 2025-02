Die US-Schnellrestaurantkette Kentucky Fried Chicken (KFC) wird ihre US-Firmenzentrale aus dem Bundesstaat Kentucky verlegen. Wie der Mutterkonzern Yum! Brands am Dienstag mitteilte, zieht der Unternehmenssitz von Louisville nach Plano in Texas um. Der Schritt sei eine "strategische Entscheidung", hieß es.

Hintergrund des Umzugs ist die Neuordnung der Unternehmensstandorte. Yum! Brands plant, in den USA nur noch zwei Hauptquartiere zu betreiben: eines in Texas und eines in Kalifornien .

100 Mitarbeiter vom Umzug betroffen

Von der Verlagerung sind etwa 100 Mitarbeiter betroffen, die derzeit in Louisville arbeiten. Sie sollen in das internationale Hauptquartier von KFC und Pizza Hut in Plano integriert werden. Der Umzug soll innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen sein. Zusätzlich wurde bekannt, dass die Möglichkeit zur Heimarbeit für US-Mitarbeiter entfällt. 90 Beschäftigte sollen künftig wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.