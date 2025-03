Aktualisiert am 11.03.2025 - 11:56 Uhr

Kesstech meldet Insolvenz im Eigenverwaltungsverfahren an. Grund sollen Altschulden und Fehlstrategien in der Vergangenheit sein.

Der auf Harley-Davidson-Auspuffanlagen spezialisierte Hersteller Kesstech hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das Amtsgericht Bamberg hat dem Antrag am 1. März stattgegeben, wie der "Fränkische Tag" berichtet. Das insolvente Unternehmen will sich damit neu aufstellen und finanziell sanieren.