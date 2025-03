Ursprünge reichen bis ins Mittelalter

Die Köhlerpappen GmbH, ansässig in Gengenbach, blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis ins Mittelalter reicht. Bereits 1490 existierte dort die "papiermühlin beym gutleuthaus", die bis 1705 hochwertiges Papier produzierte und an Druckereien in Straßburg sowie Händler in Norddeutschland, Holland und Belgien lieferte.