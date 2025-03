Rheinmetall-Chefs besuchen VW-Werk in Osnabrück

Das VW-Werk in Osnabrück wurde von Vertretern von Rheimetall besucht. (Archivfoto) (Quelle: Malte Ossowski/Sven Simon/imago-images-bilder)

Kann die boomende Rüstungsindustrie der Autobranche aus der Krise helfen? Rheinmetall schaut sich schon einmal bei VW in Osnabrück um.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall lotet mögliche Kooperationen mit dem VW-Konzern aus. Eine Delegation des Rüstungskonzerns habe dazu heute das VW-Werk in Osnabrück besucht, bestätigte eine VW-Sprecherin auf Anfrage. "Dabei wurden mögliche Potenziale einer weiteren Zusammenarbeit des Joint Ventures Rheinmetall MAN Military Vehicles ergebnisoffen diskutiert", sagte sie. "Konkrete Ableitungen für den Standort ergeben sich daraus nicht." Zuvor hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" darüber berichtet.

An dem Treffen nahm der Zeitung zufolge auch Rheinmetall-Chef Armin Papperger teil. Von VW-Seite kamen der Chef der Lkw-Tochter MAN, Alexander Vlaskamp, und Konzernvorstand Gunnar Kilian, der auch für das Lkw-Geschäft des Konzerns verantwortlich ist, wie die Konzernsprecherin bestätigte. Rheinmetall wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

"Sorgfältig abwägen"

Rheinmetall war zuletzt immer wieder als möglicher Interessent für das VW-Werk in Osnabrück genannt worden. Dessen Vorstandschef Papperger hatte sich zuvor aber zurückhaltend geäußert. Die vorhandenen Anlagen wären für eine Rüstungsfirma nur bedingt zu gebrauchen, und der Umbau wäre teuer, sagte er. Aber: "Bevor ich in Deutschland ein neues Werk für Panzer baue, gucken wir uns das natürlich an."