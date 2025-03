Es war das Großprojekt der Deutschen Bahn im letzten Jahr. Nun zieht das Unternehmen Bilanz, was die Sanierung der meistgenutzten Bahn-Trasse eingebracht hat.

Erfolgreiche Reduzierung von Störungen

Der Fernverkehr habe auf der Strecke Verspätungen um ein Drittel verringern können und Störungen wegen der Infrastruktur seien um 27 Prozent zurückgegangen. An einzelnen Tagen gebe es sogar 50 Prozent weniger Verspätungen wegen Störungen. Gleichzeitig fuhren Nagl zufolge im Februar 345 statt im Vorjahresmonat 329 Züge am Tag. Auch aus Sicht des Fahrgastverbandes Pro Bahn ist die Sanierung unter dem Strich gelungen.

Nagl stellte aber auch klar: "Es gibt nicht das Allheilmittel. Es gibt viel zu tun. Die Generalsanierungen sind nicht die Lösung für alles." Die Riedbahn war für die bis dahin einmalige Modernisierung bis Mitte Dezember für rund fünf Monate vollständig gesperrt. Seit dem 24. Dezember fahren wieder alle Züge nach dem neuen Fahrplan. Die Gesamtkosten betrugen Nagl zufolge nach veranschlagten 1,3 Milliarden am Ende rund 1,5 Milliarden Euro. Die Deutsche Bahn will bis 2030 mehr als 40 viel befahrene Korridore grundlegend modernisieren und so auch für pünktlichere Züge sorgen.