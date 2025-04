Danone schließt Werk in Bayern

Danone-Logo auf dem Werk in Ochsenfurt (Archivbild): 2026 soll hier dicht gemacht werden. (Quelle: Heiko Becker)

Der Joghurt-Hersteller Danone möchte sein einziges Werk in Bayern dichtmachen. Trotzdem erwartet sich das Unternehmen wirtschaftlich viel von 2025.

Der französische Nahrungsmittelhersteller Danone hat die Schließung eines Werks in Bayern angekündigt. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, soll das Werk in Ochsenfurt Ende 2026 geschlossen werden. 230 Mitarbeiter sind von diesem Schritt betroffen.