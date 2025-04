Wertverlust von zehn Dollar Nach Trumps Zöllen: Ölpreis stürzt auf Corona-Niveau ab

Eine Erdölraffinerie (Symbolbild): Der Preis ist seit Trumps Zoll-Ankündigung abgestürzt. (Quelle: Ali Haider/EPA/dpa/dpa-bilder)

Trumps Zölle verunsichern weiterhin die Anleger – und haben den Ölpreis gedrückt. Für die Verbraucher könnte das positive Folgen haben.

Die Angst vor einem weltweiten Konjunktureinbruch hat die Ölpreise am Freitag abermals auf Talfahrt geschickt. Die Preise für Rohöl aus der Nordsee und US-Rohöl fielen auf den tiefsten Stand seit 2021. Die aggressive Zollpolitik der USA und die nun erfolgte Reaktion Chinas belasteten.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete 64,78 US-Dollar. Das waren 5,36 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai fiel um 5,64 Dollar auf 61,32 Dollar. Solche relativ starken Bewegungen nach unten könnten auch den Benzinpreis um einige Cent sinken lassen – wenn die Mineralölkonzerne den Preisrückgang auf dem Weltmarkt an die Verbraucher an den Tankstellen weitergeben.

China ergreift Gegenmaßnahmen

Bereits am Donnerstag waren die Notierungen um jeweils mehr als vier Dollar je Barrel gefallen. Seit der Ankündigung des Zollpakets am Mittwochabend hat sich Brent-Öl aus der Nordsee um mehr als zehn Dollar je Barrel verbilligt. Neben der Furcht vor den Folgen der aggressiven Zollpolitik für die Weltwirtschaft belastete auch eine Ausweitung der Fördermenge durch die Opec+. Der Ölverbund hatte am Mittwoch mitgeteilt, die Fördermenge bis Ende Mai um durchschnittlich 411.000 Barrel pro Tag zu erhöhen.