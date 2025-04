Trendgetränk Matcha-Tee könnte bald knapp werden

Nachfrage nach Trendgetränk auf Rekordhoch "Es wird im Herbst wirklich knapp"

Matcha: Der grüne Tee aus Japan könnte bald knapp werden. (Symbolbild) (Quelle: SITTHIPONG/getty-images-bilder)

Der beliebte Matcha-Tee könnte bald knapp werden. Die Nachfrage wächst, aber Japan kommt kaum mit der Produktion hinterher.

Ein grünes Pulver aus Japan erfreut sich weltweit zunehmender Beliebtheit. Matcha, bislang vor allem als Tee bekannt, wird nun in verschiedensten Lebensmitteln verwendet: Als Eis, als Bonbon, mit Kaffee vermischt oder gar über gebratene Nudeln gestreut. Bereits im vergangenen Jahr gab es erste Meldungen, dass die Landwirte in Japan die Nachfrage bald nicht mehr befriedigen könnten. Die Großhändler Ippodo and Marukyu Koyamaen verkündeten bereits Höchstgrenzen für Bestellungen. In einigen japanischen Läden war Matcha-Pulver bereits ausverkauft. Jetzt hat die neue Ernte begonnen, doch ob es reicht, die Nachfrage zu befriedigen, ist fraglich.

Die Entlastung wird wohl nur vorübergehend sein. Der Überseekonsum "erreichte letztes Jahr ein Rekordhoch", sagte Fumi Ueki, Leiterin der Leaf Brand Group, einer Abteilung von Ito En, einem der größten japanischen Teeunternehmen, der "Japan Times".

Der Matcha-Trend wird von Millionen Videos auf Plattformen wie TikTok befeuert. Kaum ein Influencer, der nicht ein neues Matcha-Rezept ausprobiert. Manche sehen darin eine Delikatesse, andere trinken den Tee, weil er Antioxidantien enthalten soll.

Matcha wird in Pulverform angeboten und aus fein gemahlenen Blättern der Pflanze Camellia sinensis hergestellt. Der Unterschied zum normalen grünen Tee besteht darin, dass die Bäume, von denen Matcha geerntet wird, vor der Ernte im Frühjahr wochenlang im Schatten gehalten werden. Nach der Ernte werden die Blätter gedämpft, getrocknet und dann zu Pulver gemahlen, das für die Zubereitung von Tee oder Milchkaffees verwendet wird. Der Tee schmeckt bitter und enthält je nach Zubereitung fast so viel Koffein wie Kaffee.

Das Pulver ist ein Exportschlager geworden. Ähnlich wie japanischer Whisky, der mittlerweile weltweit in Supermarktregalen steht, ist auch Matcha auf allen Kontinenten beliebt. Nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (MAFF) wurden in Japan im Jahr 2023 4.176 Tonnen Matcha produziert – fast eine Verdreifachung gegenüber 1.471 Tonnen im Jahr 2010. Innerhalb der letzten fünf Jahre hat die Matcha-Produktion einen Wendepunkt erreicht: Inzwischen wird mehr als die Hälfte des japanischen Matcha exportiert.

Shiori Yuen, vom Teeunternehmen Yamasan in Uji in der Präfektur Kyoto, sagte der "Japan Times", dass Yamasan in den vergangenen drei Jahren mehr Großhandelsaufträge in neuen Regionen wie Afrika und dem Nahen Osten ausgeführt hat.

Eine mögliche Knappheit zu vermeiden, ist nicht einfach. Zwar könnten japanische Bauern weitere Teesträucher anpflanzen. Doch diese benötigen fünf Jahre, bis die ersten Blätter geerntet werden können. Und selbst dann ist das Problem weiterhin nicht gelöst. Die Blätter müssen zu Pulver verarbeitet werden, das aber schnell an Qualität verliert.

Immer weniger Bauern in Japan

Deshalb werden, so die "Japan Times", Blätter zunächst gelagert und je nach Bedarf gemahlen. Doch die Mahlwerke sind langsam, sie können pro Stunde nur 40 Gramm des edlen Pulvers produzieren. Das reicht gerade einmal für 10 Tees, so Simona Suzuki, Mitbegründerin der Global Japanese Tea Association. Die Mühlen sind aus Stein und von höchster Präzision. Matcha-Pulver-Körner sind nur 10 Mikrometer groß – etwa die Größe von Feinstaubpartikeln. Die Maschinen sind auch deshalb so langsam, weil entstehende Reibungshitze vermieden werden soll, die die Qualität beeinträchtigen könnte.

Die Knappheit noch weiter antreiben könnte außerdem die Entwicklung in der japanischen Landwirtschaft. Gab es im Jahr 2000 noch 53.000 Bauern, waren es 2020 nur noch 12.353. Viele alte Bauern finden keine Nachfolger mehr, so der Bericht. Und selbst wer bleibt, überlegt, ob er, statt Teeblätter zu verkaufen, in die Matcha-Produktion einsteigen soll. Mittlerweile bauen auch andere Länder wie Thailand Matcha an, zum Teil als Joint Venture mit japanischen Firmen. Doch selbst dort kündigte vor Kurzem der Coffeeshop-Betreiber Punthai an, dass man mit einer Knappheit im Jahr 2025 rechne.