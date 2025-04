Aktualisiert am 10.04.2025 - 09:26 Uhr

Aktualisiert am 10.04.2025 - 09:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Dax ist am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen gestartet. Er stieg um 8,24 Prozent und steht nun bei 21.291,15 Punkten. Damit springt er zurück an die 100-Tage-Linie. Die Anleger reagierten damit auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump , die jüngst verkündeten Sonderzölle für zahlreiche Länder vorerst auszusetzen.

Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex drei Prozent schwächer bei 19.670,88 Punkten geschlossen. Für schlechte Stimmung an den Börsen in Europa sorgte der eskalierende globale Zollstreit.