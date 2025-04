Die Espressokanne von Bialetti: In vielen Haushalten gehört sie fest zum Inventar. (Quelle: Jakub Porzycki via www.imago-images.de)

Die Espressokanne aus Italien bekommt neue Eigentümer: Ein Investor aus Hongkong übernimmt die Kontrolle über Bialetti. Das Unternehmen steckt tief in der Krise.

Die italienische Firma Bialetti hat ihre Mehrheit an ein chinesisches Konsortium verkauft. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, erwarb der chinesische Investor Stephen Cheng über den in Luxemburg ansässigen Fonds Nuo Capital rund 79 Prozent der Unternehmensanteile. Cheng selbst kommt aus Hongkong. Der Kaufpreis soll bei etwa 53 Millionen Euro liegen.