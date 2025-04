Adidas schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Der Umsatz sei im ersten Quartal währungsbereinigt um 13 Prozent auf 6,15 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Nummer zwei (nach Nike) auf dem weltweiten Sportartikelmarkt am Mittwochabend in Herzogenaurach mit. In allen Märkten und über alle Vertriebskanäle sei Adidas mit zweistelligen Zuwachsraten gewachsen.