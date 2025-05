Sternekoch meldet Insolvenz an – und kann weitermachen

Sein Restaurant war jahrelang drei Michelin-Sterne ausgezeichnet. Doch jetzt ist Klaus Erforts Gästehaus in eine finanzielle Schieflage geraten.

Der Sternekoch Klaus Erfort hat für sein gleichnamiges Gästehaus in Saarbrücken Insolvenz anmelden müssen. Er habe ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt, teilte er der "Saarbrücker Zeitung" mit. Das Amtsgericht habe dem stattgegeben, das Sterne-Restaurant könne somit zunächst geöffnet bleiben.

Nur wer Gutscheine für ein Essen hat, kann diese wegen insolvenzrechtlicher Vorschriften nicht mehr eintauschen, teilte Erfort weiter mit. Gegenüber der Zeitung zeigt er sich optimistisch: "Ich gehe diesen Weg nicht, weil ich gefallen bin – sondern weil ich wieder aufstehen will", erklärt er. Er wolle neue Strukturen schaffen und Altlasten hinter sich lassen. Als Berater habe er sich Experten für Unternehmenssanierungen geholt. Der Koch verzichtete während der Corona-Pandemie auf Entlassungen und bezahlte Gehälter aus seinen Rücklagen. Das belastete das Unternehmen erheblich.

Erfort verlor einst im Fernsehen gegen Tim Mälzer

Auch im Fernsehen war Erfort schon zu sehen. So trat er in der Sendung "Kitchen Impossible" gegen den TV-Koch Tim Mälzer an, unterlag ihm aber beim Spanferkelgrillen.