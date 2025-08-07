In diesen Berufen verdient man am besten

Von afp , t-online , jse 07.08.2025 - 20:29 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Isaías Carranza: Er spricht sich deutlich gegen Adidas aus. (Quelle: Facebook/isaias.chai.carranza)

Der mexikanische Bundesstaat Oaxaca erhebt schwere Vorwürfe gegen Adidas. Politiker drohen mit juristischen Schritten.

Der mexikanische Bundesstaat Oaxaca hat dem deutschen Sportartikelhersteller Adidas vorgeworfen, sich eines traditionellen Designs einer indigenen Gemeinde ohne Genehmigung bedient zu haben. Der Vorwurf: kulturelle Aneignung.

Im Zentrum der Kontroverse steht das neue Schuhmodell "Oaxaca Slip-On", das in Zusammenarbeit mit dem US-Designer Willy Chavarria entstanden ist. Das Design erinnert in Material und Form auffällig an die traditionellen "Huarache"-Sandalen aus dem Dorf Villa Hidalgo Yalalag – einer indigenen Gemeinde im Süden Mexikos. Kritiker bemängeln, dass weder die Gemeinde beteiligt noch als Ursprungsort genannt wurde.

"Es geht nicht nur um ein Design, sondern um Kultur, Geschichte und Identität", erklärte Oaxacas Gouverneur Salomón Jara Cruz. Er forderte Adidas auf, den Verkauf des Modells zu stoppen, Gespräche mit der betroffenen Gemeinde aufzunehmen und die Herkunft des Designs öffentlich anzuerkennen. Zudem stellte Jara juristische Schritte in Aussicht.

Adidas soll "einzigartiges Design" angeeignet haben

Auch das Kultusministerium des Bundesstaates kritisierte die "kommerzielle Nutzung kultureller Elemente ohne Zustimmung" als Verstoß gegen kollektive Rechte. Unterstützung erhält die Kritik auch aus dem mexikanischen Parlament: Der Lokalpolitiker Isaías Carranza, selbst Angehöriger der indigenen Bevölkerung, warf Adidas auf Facebook "die Aneignung eines einzigartigen Designs" vor. Adidas hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

