Riesen-Verlust für Norwegens Staatsfonds

Aktualisiert am 17.08.2022 - 13:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Fallende Aktienkurse reißen ein tiefes Loch in Norwegens Staatsfonds. Langfristig kann das auch für Probleme bei der norwegischen Rentenversicherung führen.

Der norwegische Staatsfonds hat im ersten Halbjahr wegen der schwächelnden Aktienmärkte infolge von Kriegs-, Inflations- und Rezessionsangst einen Rekordverlust verbucht. Das Minus summierte sich auf 1,68 Billionen norwegische Kronen (170 Milliarden Euro), wie der weltgrößte Staatsfonds am Mittwoch in Oslo mitteilte.

Der 1996 gegründete Pensionsfonds investiert die Einnahmen aus dem norwegischen Öl- und Gassektor. Er ist weltweit an mehr als 9.300 Unternehmen beteiligt, wobei er 1,3 Prozent aller börsennotierten Aktien auf der Welt besitzt.

Fonds stützt das Rentensystem

Seine Bewertung in Höhe von 1,3 Billionen Euro entspricht in etwa der Größe der mexikanischen Wirtschaft, die nach jüngsten Berechnungen in der Rangliste der weltweit größten Volkswirtschaft Platz 16 belegte.