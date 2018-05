Wirtschaft

HINWEIS: US-Anleihemarkt wegen Feiertag geschlossen

28.05.2018, 15:12 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA findet am Anleihemarkt zum Wochenstart kein Handel statt. Grund ist der Feiertag "Memorial Day". Die Berichterstattung entfällt dementsprechend.