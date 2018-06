Wirtschaft

Warburg Research senkt Ziel für Wacker Chemie - 'Buy'

06.06.2018, 21:32 Uhr | dpa-AFX

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 169 auf 153 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Neue Regeln in China bedeuteten zwei harte Jahre für die Solarindustrie, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wacker bedient mit seiner Sparte Polysilicon sowohl die Solar- als auch die Halbleiterbranche./ag

Datum der Analyse: 06.06.2018

