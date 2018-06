Wirtschaft

CFRA senkt Ziel für BAT auf 4150 Pence - 'Hold'

13.06.2018, 17:43 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für British American Tobacco von 5000 auf 4150 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Mit dem Übergang von klassischen Zigaretten zu neuartigen Produkten seien Risiken für den Tabakkonzern verbunden, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch verschärfe sich der Wettbewerb in der Branche./bek/la

Datum der Analyse: 13.06.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------