Wirtschaft

Morgan Stanley senkt Starbucks auf 'Equal-weight'

20.06.2018, 12:14 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Starbucks von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 72 auf 59 US-Dollar gesenkt. Die Coffeeshop-Kette habe für die Schlüsselmärkte USA und China sehr enttäuschende Umsatzsignale gesendet, schrieb Analyst John Glass in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht nun von deutlich geringerem Gewinnwachstum aus./ag/la

20.06.2018

