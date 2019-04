Absatz steigt

McDonald's lockt Kunden mit Bacon-Event

30.04.2019, 16:14 Uhr | dpa

McDonald's Logo: Die Absätze des Fastfood-Restaurants steigen seit über drei Jahren an. (Quelle: Levine-Roberts/imago images)

Sogar Analysten sind überrascht: Die Absatzzahlen der Schnellrestaurantkette steigen weiter. Hinter der positiven Entwicklung stehen spezielle Aktionen des Weltmarktführers.

Dank Sonderangeboten wie dem "Bacon Event" hat McDonald's zu Jahresbeginn überraschend viele neue Kunden in seine Schnellrestaurants gelockt. Der Absatz in Filialen, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind, stieg im ersten Quartal weltweit um 5,4 Prozent, wie der US-Konzern mitteilt.

Absätze steigen seit über drei Jahren

Damit verbuchte der Fast-Food-Weltmarktführer bereits das fünfzehnte Vierteljahr mit einem Anstieg in Folge. Im besonders umkämpften US-Heimatmarkt, wo McDonald's zuletzt mit extra viel Bacon und "Donut Sticks" punktete, wurde ein überraschend starkes Verkaufsplus von 4,5 Prozent erzielt.

Insgesamt übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen der Analysten deutlich. Bei Anlegern kam dies gut an, die Aktie legte vorbörslich zunächst deutlich zu. Der Umsatz von McDonald's sank zwar um knapp vier Prozent auf 5,0 Milliarden Dollar. Allerdings nimmt die Schnellrestaurantkette hier bewusst Abstriche in Kauf, da viele Filialen gezielt an Franchisenehmer abgegeben werden.









Der Gewinn sank um drei Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar (1,2 Mrd Euro). McDonald's litt allerdings unter dem starken Dollar, der die Auslandseinnahmen nach Umrechnung in die US-Währung schmälert. Ohne diesen negativen Wechselkurseffekt wären der Überschuss und der Umsatz dem Konzern zufolge um je zwei Prozent gestiegen.