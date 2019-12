Wegen Umstrukturierung

Aldi Süd entlässt fast 600 Mitarbeiter

04.12.2019, 10:19 Uhr | t-online.de , sms

Logo Aldi Süd: Der Discounter will in zwei Regionalgesellschaften rund 580 Mitarbeiter entlassen. (Quelle: Schöning/imago images)

Aldi Süd will die Logistik im Konzern optimieren – und deshalb offenbar mehrere Hundert Mitarbeiter entlassen. Mehreren Medienberichten zufolge sollen zwei der 30 Regionalgesellschaften geschlossen werden.

Aldi Süd will 580 Mitarbeiter entlassen. Das berichten unter anderem die "Lebensmittel Zeitung" und "focus.de". Betroffen sind die Regionalgesellschaften Mühlheim und Roth. Diese verwalten etwa 120 FIlialen des Discounters.

Umstrukturierung bei Aldi Süd kostet Jobs

Demnach will der Konzern seine Logistik optimieren und deshalb die Regionalgesellschaften schließen. Die betroffenen Filialen werden zwar weiter betrieben, künftig aber in anderen Regionalgesellschaften.







Die jeweils 290 Kündigungen in den beiden Gesellschaften würden daher nicht die Mitarbeiter in den Filialen, sondern in der Verwaltung und der Logistik treffen.