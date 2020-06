Billig-Textilkette

Zeeman-Gründer stirbt mit 78 Jahren

03.06.2020, 17:55 Uhr | mak, t-online.de

Er war einer der reichsten Niederländer: Jan Zeeman. Der Gründer der gleichnamigen Textilkette ist am Dienstag gestorben. Er hatte das Unternehmen 1967 gegründet und stand jahrelang an der Spitze.

Der Gründer des niederländischen Textilhändlers Zeeman, Jan Zeeman, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das melden mehrere niederländische und belgische Medien unter Berufung auf seine Familie. Demnach starb Zeeman am Dienstag nach kurzer Krankheit.

Jan Zeeman eröffnete 1967 das erste Zeeman-Geschäft in der südholländischen Stadt Alphen am Rhein, wo es auch heute noch seine Zentrale hat. In den 1990er-Jahre eröffnete Zeeman dann erste Filialen in Deutschland, übernahm Geschäfte von Konkurrenten und expandierte schnell.



Das Sortiment besteht zu einem großen Teil aus Kleidungsstücken wie T-Shirts, Unterwäsche oder Jogginghosen. Auch andere Textilien vertreibt der Händler: Ofenhandschuhe, Topflappen oder Bettbezüge.

Zeeman: Vermögen von mehr als 800 Millionen Euro

Besonderheit waren vor allem niedrige Preise – gerade für Unterwäsche. Laut Kritikern kommen diese jedoch vor allem durch schlechte Arbeitsbedingungen in Südostasien zustande, das Unternehmen wehrte sich stets dagegen. Stattdessen verweist es auf der Homepage auf "effiziente Organisation und groß angelegte Einkäufe".

Das Unternehmen Zeeman hat knapp 1.300 Filialen in sieben Ländern und zählt zu den größten Textildiscountern in Europa. Jan Zeeman zog sich 1999 aus dem Vorstand des Unternehmens zurück.



Er soll mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 800 Millionen Euro zu einem der 25 reichsten Niederländer gezählt haben. Das Logo von Zeeman, ein junger, blau-weißer Seemann auf gelbem Grund, soll der Gründer selbst entworfen haben.