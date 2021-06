Aktien New York: Gewinne - Arbeitsmarkt heizt Inflationssorgen nicht an

04.06.2021, 16:56 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der eine Stunde vor der Eröffnung veröffentlichte Arbeitsmarktbericht habe insgesamt betrachtet die bestehenden Inflationssorgen nicht verstärkt, sagten Experten. Zwar waren die durchschnittlichen Stundenlöhne im Mai stärker gestiegen als erwartet. Allerdings wurden weniger neue Stellen geschaffen als von Volkswirten vorhergesagt.

Laut der Helaba dürfte die Diskussion über eine straffere Geldpolitik keinen neuen Schub erhalten. Das Ergebnis enttäusche auch vor dem Hintergrund, dass der Bericht des privaten Dienstleisters ADP am Donnerstag auf eine deutlich größere Beschäftigung hingewiesen hatte. "Noch immer ist die Fed ein gutes Stück von der Zielerreichung entfernt und unmittelbare Straffungen der geldpolitischen Zügel wird es nicht geben", sagten die Experten.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,37 Prozent auf 34 706,46 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,69 Prozent auf 4221,96 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte sogar um 1,63 Prozent auf 13 749, 83 Zähler zu.

Auf Unternehmensseite erregt AMC bei Anlegern weiter große Aufmerksamkeit. Die Aktie bleibt ein überaus beliebtes Spekulationsobjekt. Zuletzt gewann das Papier der Kinokette drei Prozent. Am Vortag war es am Ende abwärts gegangen, nachdem AMC den den jüngst vervielfachten Kurs erfolgreich genutzt hatte, um die eigene Kasse zu füllen.

Die Aktien von Facebook und der Google-Mutter Alphabet reagierten gelassen auf europäische Muskelspiele. So hatte die EU-Kommission eine förmliche Untersuchung gegen Facebook wegen des Verdachts auf Wettbewerbsverstöße beim Kleinanzeigendienst "Facebook Marketplace" gestartet. Das Bundeskartellamt weitete zudem sein Verfahren gegen Google aus. Facebook legten um ein Prozent und Alphabet um eineinhalb Prozent zu.

Pershing Square Tontine rutschten um knapp elf Prozent ab. Das vom Hedgefonds-Milliardär William Ackman aufgelegte Finanzvehikel (Spac) will zehn Prozent an der Universal Music Group (UMG) für rund vier Milliarden Dollar (3,3 Mrd Euro) kaufen.