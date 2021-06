Aktien Europa: Jüngste Erholung zunächst beendet

23.06.2021, 11:48 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre Erholung der letzten beiden Handelstage erst einmal abgebrochen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 0,58 Prozent auf 4099,15 Punkte. Abermals beschwichtigende Worte von Fed-Chef Jerome Powell zur Inflation stützten ebenso wenig wie die auf ein 15-Jahreshoch gestiegene Unternehmensstimmung in der Eurozone.

In Paris sank der Cac 40 um 0,53 Prozent auf 6576,74 Punkte. Der Londoner FTSE 100 notierte nur wenig verändert mit minus 0,03 Prozent auf 7087,91 Zähler. Feste Minen- und Ölwerte stützten den "Footsie". Sie waren auch im Stoxx-600-Branchentableau vorne.

BHP etwa gewannen ein Prozent, Morgan Stanley stufte die Titel hoch. Die A-Aktien von Shell rückten um 1,5 Prozent vor. Neben den etwas höheren Ölpreisen half hier auch eine Kaufempfehlung der Societe Generale.

Pernod Ricard stiegen nach einem erhöhten Gewinnausblick auf ein Rekordhoch. Mit zuletzt noch plus 2,1 Prozent waren die Titel des Spirituosenherstellers sowohl im EuroStoxx als auch im Cac 40 an der Spitze. Die Erholung laufe schneller als gedacht, hieß es.

Schwach präsentierten sich dagegen Papiere von Luxusgüterkonzernen. LVMH und Kering büßten 1,4 beziehungsweise 2,8 Prozent ein. Die HSBC rechnet in der Branche zwar mit einer außerordentlich starken Umsatzentwicklung im zweiten Quartal, möglicherweise sei damit aber der Zenit erreicht. Die Bank rät nun nicht mehr dazu, neue Positionen aufzubauen. Mit Kering, Burberry und Richemont wurden die letzten verbliebenen Kaufempfehlungen aufgegeben.